Nach Rettung von 289 Migranten Italien setzt „Sea-Watch 5“ nach Einsatz auf Mittelmeer fest

Die „Sea-Watch 5“ ist nach einem Einsatz auf dem Mittelmeer von den italienischen Behörden für 20 Tage festgesetzt worden. Zudem sei eine Strafe von bis zu 10.000 Euro erlassen worden, wie die Seenotrettungsorganisation Sea-Watch am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte die Crew des Rettungsschiffs 288 im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge in Civitavecchia in der Nähe von Rom an Land gebracht.