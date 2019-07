Tragischer Unfall : Vater tötet Sechsjährige beim Golfen

Orem Tragischer Unfall auf dem Golfplatz: Eine Sechsjährige ist im US-Staat Utah von einem von ihrem Vater geschlagenen Ball am Hinterkopf getroffen worden und gestorben.

Das Mädchen sei nach dem Vorfall im Ort Orem in kritischem Zustand zu einem Krankenhaus in Salt Lake City geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Doch sei sie noch am Abend ihrer schweren Verletzung erlegen.