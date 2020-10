Südosten der USA : Sechs Tote durch Hurrikan „Zeta“

Atlanta Der Hurrikan „Zeta“ hat in den USA zahlreiche Gebäude zerstört und Bäume umgerissen. Millionen Menschen im Süden des Landes müssen ohne Strom auskommen. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben.

Von der Golfküste bis nach Atlanta musste die an Stürme gewöhnte Bevölkerung nur wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl erneut die Trümmer aufsammeln. In Atlanta und New Orleans wichen Autofahrer Baumstämmen auf Straßen aus und navigierten über Kreuzungen ohne Ampeln. In sieben Bundesstaaten fiel in 2,6 Millionen Häusern zeitweise der Strom aus.