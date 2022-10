Seattle trauert : Busfahrer-Hündin Eclipse wurde zur Ikone der Stadt - nun ist sie tot

Seattle Weil ihr die Zigarette des Herrchens zu lange dauerte, hüpfte die Labradordame Eclipse 2015 allein in einen Bus in Seattle und fuhr zu ihrem Lieblingspark. Daraus wurde ein Ritual und sie zur Ikone der Stadt. Nun ist Eclipse im Alter von 10 Jahren gestorben.

Für gewöhnlich weisen Hunde keinen allzu vollen Terminkalender auf. Dass ihre Geduld dennoch nicht grenzenlos ist, darauf machte 2015 die Labradordame Eclipse in Seattle aufmerksam. Sie und ihr Herrchen Jeff Young wollten an einem Frühlingstag in den Hundepark fahren, den sie immer besuchten. Doch Jeff dampfte noch an seiner Zigarette, wollte einen Bus später nehmen. Da hüpfte Eclipse prompt in den vor ihnen stehenden Bus und fuhr los. Jeff Young bemerkt das erst als es zu spät ist, findet seine Hündin jedoch bereits kurze Zeit später in dem Park, zu dem sie wollten. Eclipse war nur schon mal vorgefahren.