Flüchtlinge im Mittelmeer : Libyen soll Sea-Watch mit Flugzeugabschuss gedroht haben

Dieses Foto der Flüchtlingsorganisation Sea-Watch zeigt Migranten an Bord eines Schiffs der libyschen Küstenwache. Foto: AP/Fiona Alihosi

Barcelona Sea-Watch dokumentiert das Abfangen von Flüchtlingen im Mittelmeer mit Hilfe eines Flugzeugs. Nun erhebt die deutsche Flüchtlingshilfsorganisation schwere Vorwürfe gegen die libysche Küstenwache.

Nach Darstellung der deutschen Flüchtlingshilfsorganisation Sea-Watch hat die libysche Küstenwache mit dem Abschuss des Sea-Watch Überwachungsflugzeugs gedroht. Einer Tonaufnahme der Drohungen zufolge forderte die Küstenwache das Flugzeug der NGO am Dienstag auf, aus libyschen Gewässern zu verschwinden, obwohl es sich über internationalen Gewässern befand, in denen Malta für die Koordinierung von Such- und Rettungseinsätzen zuständig ist.