"Sea-Watch 3": Kapitänin festgenommen – Migranten gehen von Bord

"Sea-Watch 3" in Lampedusa

Die "Sea-Watch 3" ist in der Nacht zu Samstag in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa eingelaufen. Kapitänin Carola Rackete wurde festgenommen. Zuvor setzte sie noch ein Twitter-Video ab.

Da sich keine Lösung für die 40 Migranten an Bord abzeichne, habe sie sich entschieden, selbstständig in den Hafen einzufahren, sagte Kapitänin Carola Rackete in einem auf Twitter verbreiteten Video. Sie wurde nach der Aktion festgenommen. Dem Sender Rai News zufolge können ihr zwischen drei und zehn Jahren Haft drohen. Die Migranten konnten schließlich von Bord.