Schwindel fliegt auf : Paar gibt sich bei spanischer Datingshow als Singles aus

Madrid Für eine kostenlose Kreuzfahrt würden manche Menschen vieles tun. Ein Ehepaar trat dafür bei einer Dating-Show an – als Singles. Eine Nachbarin ließ den Schwindel platzen.

„Ich fühle mich so gut mit dir“, sagte Adriana vor den Kameras. Und Jero antwortete: „Es ist so, als seien wir schon sehr, sehr viele Jahre zusammen.“ In der Kreuzfahrt-Sondersendung der Show amüsierten sich die beiden prächtig beim Essen oder beim Bad im Jacuzzi. Und die Zuschauer waren fasziniert: Jero und Adriana wurden zum „perfekten Paar“ der Sendung gewählt und durften sogar eine Nacht in der „Deluxe Kabine“ verbringen.