Kartell wehrt sich gegen Einsatz : Mexikanische Polizei muss „El Chapo“-Sohn nach Festnahme wieder laufen lassen

Im Kampf gegen die mächtigen Drogenbanden des Landes haben mexikanische Sicherheitskräfte Medienberichten zufolge eine demütigende Niederlage erlitten. Nachdem die Nationalgarde einen Sohn des in den USA inhaftierten Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán festgenommen habe, habe sie ihn angesichts der Übermacht bewaffneter Angreifer wieder laufen lassen müssen, berichteten mexikanische Medien. Die Straßenkämpfe in Culiacán, der Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa, versetzten die Bevölkerung am Donnerstag (Ortszeit) in Panik.