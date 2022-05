25. Februar 2016: Ein 38-Jähriger tötet an seinem Arbeitsplatz in einer Rasenmäherfabrik in Hesston im US-Staat Kansas drei Menschen, 14 weitere verletzt er. Der lokale Polizeichef erschießt ihn laut Behördenangaben während eines Schusswechsels, zu dessen Zeitpunkt sich noch 200 bis 300 Arbeiter in dem Gebäude befinden.