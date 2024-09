Im Kanton Schaffhausen Umstrittene Suizid-Kabine eingesetzt – Schweizer ermitteln

In der Schweiz sind mehrere Menschen festgenommen worden, die mutmaßlich für den Tod einer Frau in einer so genannten Selbstmordkapsel verantwortlich sind. Die Kapsel sei am Montag in der Nähe einer Waldhütte in Merishausen nahe der deutschen Grenze eingesetzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie habe Ermittlungen eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen sei von einer Anwaltskanzlei über den Vorfall informiert worden.