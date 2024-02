15 Menschen festgehalten Polizei erschießt Täter bei Geiselnahme in Schweizer Zug

Bewaffnet mit Messer und Axt hat ein Mann in einem Regionalzug in der Schweiz am Donnerstagabend 14 Passagiere und den Zugführer bedroht und fast vier Stunden als Geiseln festgehalten. Nach einem Polizeieinsatz gegen 22.15 Uhr konnten die Menschen den Zug unverletzt verlassen, der Täter wurde erschossen, wie Generalstaatsanwalt Eric Kaltenrieder bei einer Pressekonferenz in der Nacht zu Freitag sagte. Bei dem Täter habe es sich um einen 32-jährigen Asylbewerber iranischer Nationalität gehandelt. Das Motiv für seine Tat sei noch unklar.