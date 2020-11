Zwei Frauen verletzt : Polizei untersucht mögliches terroristisches Motiv nach Angriff in der Schweiz

Genf Bei einem Messerangriff im schweizerischen Lugano wurden zwei Frauen verletzt. Die Polizei untersucht jetzt, ob die Täterin ein terroristisches Motiv hatte. Sie soll aus Ermittlungen mit dschihadistischem Hintergrund bekannt sein.

Die 28-Jährige hatte am Dienstagnachmittag in einem Kaufhaus in Lugano in der Region Tessin zwei Frauen attackiert und verletzt - eine von ihnen schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchte sie, eine der Frauen mit bloßen Händen zu erwürgen, die zweite verletzte sie mit einem Messer am Hals. Kunden des Kaufhauses gelang es, die junge Frau zu überwältigen. Bereits am Dienstag hatte die Polizei von einem mutmaßlich terroristisch motivierten Angriff gesprochen.