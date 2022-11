Schwer verletzt : Frau in der Schweiz mehrfach vom eigenen Auto überrollt

Frau in der Schweiz mehrfach vom eigenen Auto überrollt

St. Gallen Nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Mal ist eine Frau von ihrem eigenen Auto überfahren worden. Dabei ist diese schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Eine Autofahrerin ist in der Schweiz gleich mehrfach von ihrem eigenen Fahrzeug überrollt worden. Die 45-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sie hatte ihren Wagen in St. Gallen bei laufendem Motor verlassen, um vermutlich etwas auszuladen, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte.