Ehrliche Finder Ehepaar findet 20.000 Franken und bringt sie dem Besitzer zurück

In der Schweiz hat ein Ehepaar einen Umschlag mit 20.000 Franken (gut 20.300 Euro) auf der Straße gefunden und an den Besitzer zurückgegeben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein älterer Mann das Geld am Automaten einer Bank in Martigny im Kanton Wallis abgehoben. Zu Hause stellte er fest, dass der Umschlag mit dem Geld nicht mehr da war.