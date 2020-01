In den Alpen : Schwedens Prinzessin Estelle bricht sich bei Ski-Unfall das Bein

In den Alpen

Stockholm Die schwedische Prinzessin Estelle hat sich im Skiurlaub das Schienbein gebrochen. Die Siebenjährige konnte noch vor Ort behandelt werden.

Die Tochter von Kronprinzessin Victoria (42) und Prinz Daniel (46) trage einen Gips und ihr gehe es gut, sagte eine Sprecherin des Königshauses am Freitag. Ihren Neujahrsurlaub in den Alpen habe die Familie wegen des Unfalls nicht abbrechen müssen - Estelle sei vor Ort in einem Krankenhaus behandelt worden.