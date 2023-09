Nach mehreren Todesfällen Schwedische Militär soll bei Kampf gegen Bandenkriminalität helfen

Das schwedische Militär soll künftig in den Kampf gegen die tödliche Bandenkriminalität im Land eingebunden werden. Das kündigte der konservative Ministerpräsident Ulf Kristersson am Freitag nach einem Treffen mit dem militärischen Oberbefehlshaber Micael Bydén und dem nationalen Polizeichef Anders Thornberg in Stockholm an. Die Regierung werde am Donnerstag einen Beschluss fassen, dass die Streitkräfte der Polizei im Rahmen der derzeitigen Gesetzeslage bei der Bekämpfung der kriminellen Gangs helfen könnten.