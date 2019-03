Tote bei Manöver in Schweden : Panzerfahrzeug überrollt schlafende Soldatin

Stockholm In Schweden ist es während eines Militärmanövers zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Soldatin ist in ihrem Zelt von einem Panzer überrollt worden. In der Nacht zum Montag starb sie während der Winterübung in der nordschwedischen Provinz Norrbotten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die im Jahr 1977 geborene Frau aus dem Jämtland im Nordwesten Schwedens sei von einem Panzerfahrzeug überfahren worden, als sie in einem Zelt gelegen habe. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.

„Das Schlimmste ist eingetroffen. Eine Kameradin der Streitkräfte hat den äußersten Preis bezahlt“, erklärte der Leiter der Übung, Oberst Stefan Smedman. Der Fall werde nun näher von Havariekommission, Polizei und dem Sicherheitsinspekteur des Militärs untersucht.

An der Übung „Northern Wind“, die seit dem 18. März läuft und noch bis einschließlich Mittwoch gehen soll, sind 10 000 Soldaten beteiligt, darunter 3000 aus Schweden. Die anderen kommen aus Finnland, Norwegen, den USA und Großbritannien. Nach Angaben des Militärs waren nur schwedische Truppen an dem Vorfall beteiligt.

(felt/dpa)