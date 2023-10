Humorvolles Video So macht sich Schweden über Verwechslung mit Schweiz lustig

So könne es nicht weitergehen, sagt die Sprecherin im Video. Sie schlägt deshalb einen Vertrag zwischen beiden Ländern vor, in dem man sich einigt, wer welche Vorzüge seines Landes anpreisen darf, um sich voneinander abzugrenzen. Sie schlägt zum Beispiel vor, dass die Schweiz „selbstverständlich“ über Banken reden könne, Schweden hingegen über Sandbänke. Während die Schweiz beim Jodeln Lärm machen dürfe, solle Schweden die Stille bekommen. Auch dürfe die Schweiz LSD behalten, da die Nordlichter in Schweden bereits „etwas Surreales“ hätten, fährt die Sprecherin fort. In puncto Mode solle sich die Schweiz weiterhin auf „traditionelle Ledermode“ konzentrieren, während man in Schweden auf „angesagte Fashion-Trends“ setze. Am Ende unterscheidet sie noch zwischen dem Luxus der Schweizer Uhren und dem Luxus der schwedischen Natur.