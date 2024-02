Noch vor der Eröffnung Großbrand in schwedischem Wasserpark ausgebrochen

In einem neuen, noch nicht eröffneten Wasserpark im schwedischen Göteborg ist am Montagvormittag ein Großbrand ausgebrochen. Das bestätigte ein Sprecher des Freizeitparks Liseberg, zu dem das Spaßbad gehört, der Nachrichtenagentur TT. Demnach stehe das gesamte Gebäude in Flammen. Nach Angaben der Polizei wurden zwölf Menschen leicht verletzt. Die Brandursache des sich noch im Bau befindenden Wasserparks „Oceana“ war zunächst nicht bekannt. Der Einsatzleiter des Rettungsdienstes sagte dem Fernsehsender SVT gegenüber, der Brand habe in einer Wasserrutsche begonnen und sei auch am Nachmittag noch nicht gelöscht gewesen. Zwölf Menschen seien leicht verletzt wurden.