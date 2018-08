Schweden: Diebe stehlen Kronjuwelen

Strängnäs Sie kamen am helllichten Tag und ließen sich auch von einer Alarmanlage nicht stoppen: Diebe haben Teile der schwedischen Kronjuwelen aus einer Kathedrale gestohlen. Sie flüchteten in einem Motorboot.

Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus. Nach den bisherigen Ermittlungen betraten die Diebe am Dienstagmittag die Kathedrale von Strängnäs und nahmen zwei Kronen sowie einen Reichsapfel an sich. Anschließend seien sie per Boot über einen nahe gelegenen See entkommen, berichtete die Polizei. Die Kathedrale liegt rund 100 Kilometer westlich von Stockholm. Die Kronjuwelen waren übers Wochenende dort ausgestellt worden.