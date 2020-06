Neue Strafen für Umweltsünder : Paris kämpft gegen den Masken-Müll

Paris Viele Franzosen werfen benutzte Masken offenbar achtlos auf die Straße. Umweltschützer sind alarmiert. Wer seine Gesichtsmaske achtlos auf die Straße wirft, muss in Frankreich bald tief in die Tasche greifen.

Frankreich sagt dem Masken-Müll den Kampf an. In Zeiten der Corona-Pandemie sind sie zu einem wichtigen Gebrauchsgegenstand geworden. Jeden Tag werden Millionen der medizinischen Einwegmasken produziert. Allerdings landen viele nach dem Gebrauch nicht im Mülleimer, sondern werden nach der Benutzung achtlos auf die Straße geworfen. Aus diesem Grund will die Regierung in Paris die Strafen für diesen Umweltfrevel drastisch erhöhen. Statt 68 Euro sollen in Zukunft 135 Euro fällig werden, sollte die Maske nicht sachgerecht im Müll entsorgt werden. In besonders schweren Fällen soll die Strafe sogar bis auf 750 Euro erhöht werden können.