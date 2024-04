Ein Schüler getötet Mobbing laut Polizei Motiv für Schusswaffenangriff an Schule in Finnland

Mobbing war nach ersten Ermittlungen der Polizei das Motiv für den Schusswaffenangriff in einer Schule in Finnland. Der mutmaßliche Schütze, ein zwölfjähriger Junge, habe bei seiner Befragung angegeben, „dass er das Opfer von Mobbing war und diese Angabe wurde auch durch die vorläufigen Ermittlungen bestätigt“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Junge hatte die Schule demnach erst seit Jahresbeginn besucht.