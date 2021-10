Todesschuss am Hollywood-Filmset : Kamerafrau wurde mit echter Bleikugel erschossen

Los Angeles Polizei und Staatsanwaltschaft haben sich nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins am Filmset von „Rust“ am Mittwoch zum Stand der Ermittlungen geäußert. Demnach liegen aktuell „alle Optionen auf dem Tisch“.

Nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins hat die zuständige Staatsanwältin ein Strafverfahren gegen US-Schauspieler Alec Baldwin nicht ausgeschlossen. „Alle Optionen liegen derzeit auf dem Tisch", sagte Mary Carmack-Altwies am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Santa Fe im Bundesstaat New Mexico. Baldwin sei "offensichtlich die Person, die die Waffe abgefeuert hat".

Der zuständige Sheriff Adan Mendoza sagte am Mittwoch, in dem Revolver vom Kaliber .45 habe sich offenbar eine echte Kugel befunden. Demnach wurde in Souzas Schulter ein Bleiprojektil gefunden - mutmaßlich das selbe Projektil, das Hutchins tötete. In dem Revolver wurden nach Angaben des Sheriffs auch weitere Kugeln gefunden. Dabei handelte es sich aber vermutlich nicht um echte Kugeln.