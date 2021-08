Schulprojekt zu den Salem-Prozessen : Wie eine angebliche Hexe postum begnadigt wird

Mit diesen stilisierten Darstellungen hatten die Hexenprozesse in Salem wenig zu tun. Eine Schulklasse aus Massachusetts hat sich nun für eine Betroffene engagiert. Foto: dpa/Matthias Bein

Boston Die Prozesse gegen die angeblichen Hexen im 17. Jahrhundert sind ein dunkles Kapitel der Geschichte. Eine Schulklasse aus Massachusetts setzt sich nun dafür ein, den Namen einer der betroffenen Frauen wieder rein zu waschen.

Eine während der sogenannten Hexenprozesse von Salem im 17. Jahrhundert verurteilte Frau soll postum begnadigt werden - dank einer engagierten Schulklasse aus dem US-Bundesstaat Massachussetts. Das Schicksal von Elizabeth Johnson Jr. habe ihre Schüler sehr bewegt, sagte die Lehrerin Carrie LaPierre von der North Andover Middle School. Die Teenager schrieben Briefe an Lokalpolitiker - und halfen der Senatorin Diana DiZoglio beim Verfassen eines Gesetzes, das die späte Entlastung Johnsons ermöglichen soll.

Elizabeth Johnson Jr. gehörte zu den mehr als 150 Menschen, denen Ende des 17. Jahrhunderts in Massachussetts Hexerei vorgeworfen wurde. 1693 wurde sie zum Tode verurteilt. Vollstreckt wurde das Urteil nicht; Johnson starb als alte Frau in den 1740er Jahren. Anders als in vergleichbaren Fällen wurden die Vorwürfe gegen Johnson aber nie offiziell aufgehoben.