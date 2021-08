Um Belastung für Schüler zu verringern : China schafft Prüfungen für Erst- und Zweitklässler ab

Peking China will Schülerinnen und Schüler entlasten – künftig soll es keine Klassenarbeiten und Tests für die Erst- und Zweitklässler geben. Dafür soll mehr Sport auf dem Unterrichtsplan stehen.

Erst- und Zweitklässler in China müssen künftig keine Klassenarbeiten und Tests mehr schreiben. Wie das Pekinger Bildungsministerium mitteilte, sollen die neuen Regeln dazu beitragen, eine übermäßige Belastung der Schüler zu verhindern. Auch ältere Jahrgänge in den Grundschulen sollen demnach nur noch zum Ende jedes Schuljahres Prüfungen ablegen müssen. China hatte zuletzt bereits eine ganze Reihe neuer Regeln eingeführt, um Schüler zu entlasten. So wurde verfügt, dass sie weniger Hausaufgaben machen sollen. Ihnen soll stattdessen mehr Sport ermöglicht werden.

Tatsächlich herrscht in China eine Kultur, in der Eltern erhebliche Mittel aufbringen, um ihren Kindern zu möglichst guten Schulnoten zu verhelfen. Die privaten Institute richten ihre Angebote so nicht nur an schwächere Schüler, die in ihren Klassen nicht mitkommen. Auch für die Besten eines Jahrgangs war es bislang ganz normal, am Wochenende privaten Unterricht zu buchen, um noch besser abschneiden zu können.