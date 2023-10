Kleinstadt Lewiston Schütze erschießt mindestens 22 Menschen im US-Bundesstaat Maine

Nach dem Horror auf der Bowlingbahn fuhr der Täter zu einem beliebten Restaurant der 40.000-Einwohner-großen Stadt unweit von Portland. Im „Schemengees“ war „Cornhole-Night“ angesagt, bei dem die Teilnehmer versuchen, mit Mais gefüllte Säckchen in eine Öffnung zu werfen. Plötzlich feuerte der gerade eingetretene Kapuzenmann um sich. „Das ist das Letzte, womit sie an so einem Abend rechnen“, sagt Wirtin Kathy Lebel, die zu ihrem Glück zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Lokal war.