Tatverdächtiger von Polizei eingekreist : Fünf Tote bei Schusswaffenangriff in US-Bundesstaat North Carolina

Sicherheitskräfte in der US-Stadt Raleigh am Zugang zu dem Spazierweg, an dem mehrere Menschen erschossen wurden. Foto: AP/Ethan Hyman

Raleigh/Washington Bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat North Carolina sind nach Behördenangaben fünf Menschen getötet worden. Es gab zudem mehrere Verletzte. Ein Tatverdächtiger ist auf der Flucht.

Bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat North Carolina sind nach Behördenangaben fünf Menschen getötet worden. Nach der Tat in Raleigh sei der mutmaßliche Schütze noch auf der Flucht, aber „eingekreist“, teilte die Stadtverwaltung von Raleigh am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Unter den Todesopfern sei ein Polizist, der nicht im Dienst gewesen sei, außerdem gebe es mehrere Verletzte.

Bürgermeisterin Mary-Ann Baldwin teilte mit, die Schüsse seien am Donnerstag gegen 17.00 Uhr (Ortszeit) auf dem Neuse River Greenway gefallen, einem Spazierweg an einem Fluss. Zuvor sprach die Polizei von einem Schützen, der noch aktiv sei. Bewohner etlicher Wohnviertel in der Gegend sollten in ihren Häusern bleiben. Raleigh ist die Hauptstadt von North Carolina und hat rund 469.000 Einwohner.