Schüsse in Paris Mann feuert 17 Mal auf Noteingang einer Konzerthalle

Paris · Die Motive des Mannes seien unklar. Er sei zuvor am VIP-Eingang abgewiesen worden. Der Schütze unterstütze den Rapper Booba und die Bauern, habe er bei seiner Festnahme am Montagabend in Paris erklärt.

13.02.2024 , 15:35 Uhr

Französische Polizisten patrouillieren in der Nähe des Eiffelturms. (Archivfoto) Foto: dpa/Christophe Ena

Während eines Konzerts in der Pariser Arena de Bercy hat ein Mann mit einer Schusswaffe von außen 17 Mal auf einen Notausgang gefeuert. Es habe keine Verletzten gegeben, der Mann sei festgenommen worden, hieß es am Dienstag aus Polizeikreisen. Die Motive des Mannes seien unklar. Er unterstütze den Rapper Booba und die Bauern, habe er bei seiner Festnahme am Montagabend erklärt. Nach Informationen der Zeitung „Le Parisien“ hatten Sicherheitskräfte den Mann zuvor am VIP-Eingang abgewiesen, weil er keine Eintrittskarte gehabt hatte. Er habe zusammenhanglose Aussagen zu verschiedenen aktuellen Themen gemacht. Die Polizei habe eine Waffe mit einem Kaliber von 7,65 mm sichergestellt. Der Mann habe außerdem ein Messer und einen Schraubenzieher bei sich gehabt. In der dreifach verglasten Scheibe des Noteingangs seien 17 Einschusslöcher gezählt worden. In der Arena de Bercy trat an dem Abend die italienische Sängerin Laura Pausini auf. In fünfeinhalb Monaten finden im Großraum Paris die Olympischen Sommerspielen statt. Für dieses Großereignis sollen die Sicherheitsvorkehrungen massiv verstärkt werden.

(albu/AFP)