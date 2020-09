Vorfall im Staat New York : Schüsse fallen bei Gartenparty in den USA - mindestens zwei Tote

Schüsse fallen bei Gartenparty in den USA - mindestens zwei Tote

Vorfall im Staat New York

Rochester Nach Schüssen bei einer Gartenparty im US-Bundesstaat New York sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, 14 weitere wurden verletzt. Zeugen berichten von chaotischen Szenen.

Nach Schüssen bei einer Gartenparty im US-Bundesstaat New York sind Medienberichten zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. 14 weitere Menschen seien bei dem Vorfall in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) in der Stadt Rochester verletzt worden, berichteten US-Medien unter Berufung auf den amtierenden Polizeichef Mark Simmons. Bei den Todesopfern handele es sich um einen Mann und eine Frau im Alter zwischen 18 und 22 Jahren.