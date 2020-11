Mutmaßlicher Anschlag in den Niederlanden : Schüsse auf saudiarabische Botschaft in Den Haag

Schüsse auf saudiarabische Botschaft in Den Haag

Mutmaßlicher Anschlag in den Niederlanden

Einschusslöcher in der Wand des saudi-arabischen Botschaftsgebäudes. Foto: dpa/Mike Corder

Den Haag In den Niederlanden kam es am frühen Morgen zu Schüssen auf das Gebäude der Botschaft von Saudi-Arabien im Zentrum von Den Haag. Zum Hintergrund gibt es noch keine Infos.

Auf die saudiarabische Botschaft in Den Haag sind am Donnerstagmorgen Schüsse abgefeuert worden. Die Polizei sprach zunächst nur von einem Schuss. Nach Angaben des Rundfunksenders Omroep West wurden etwa 20 Einschusslöcher auf mehreren Etagen des Botschaftsgebäudes im Zentrum von Den Haag, wo Parlament und Regierung der Niederlande ihren Sitz haben, entdeckt. Ein Polizeisprecher sagte dem Sender, es sei am Morgen gegen 6.00 Uhr eine Meldung über Schüsse eingegangen.