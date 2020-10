31-jähriger Afroamerikaner getötet : US-Polizist nach tödlichen Schüssen auf Schwarzen entlassen

Nach dem Tod von Jonathen Price war es in der US-Kleinstadt Wolfe City zu Protesten gekommen. Foto: AFP/Montinique Monroe

Wolfe City Wieder einmal sorgen tödliche Schüsse auf einen Afroamerikaner für Aufregung in den USA. Der 31-jährige Jonathan Price war am Wochenende von einem weißen Polizisten erschossen worden. Der wurde nun wegen eines „ungeheuerlichen Verstoßes“ gegen Polizeiregeln entlassen.

Nach tödlichen Schüssen auf einen Schwarzen ist ein weißer Polizist im US-Staat Texas entlassen worden. Shaun L. sei wegen eines „ungeheuerlichen Verstoßes“ gegen die Stadt- und Polizeiregeln gefeuert worden, hieß es in einer Mitteilung von Wolfe City. Der 22-Jährige wurde vorläufig in Haft genommen, die Kaution auf eine Million Dollar festgesetzt.

Am Wochenende war L. in einen Lebensmittelladen im Einsatz, wo ein Kampf gemeldet worden war und traf auf den später getöteten Jonathan Price. Der 31-Jährige begrüßte den Polizisten laut einer eidesstattlichen Versicherung mehrmals mit den Worten „Geht's gut?“ und entschuldigte sich für zerbrochenes Glas am Boden, jemand habe versucht, ihn anzugreifen. L. habe angenommen, Price sei betrunken und versucht, ihn festzunehmen. Darauf sagte dieser laut eidesstattlicher Erklärung: „Ich kann nicht verhaftet werden.“