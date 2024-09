Apalachee High School Schüsse an US-Schule – vier Tote

Nach Schüssen in einer Schule im US-Staat Georgia hat es Polizeiangaben zufolge vier Tote gegeben, zwei Schüler und zwei Lehrkräfte. Mindestens neun Menschen seien in der Nähe von Atlanta verletzt worden und in Krankenhäuser gebracht worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Ermittlungsbehörden haben einen 14-Jährigen als den mutmaßlichen Täter identifiziert. Der Jugendliche sei von einem Schulpolizisten gestellt und schließlich in Gewahrsam genommen worden. Den Ermittlern zufolge handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen Schüler der Apalachee High School. Über das mögliche Motiv des Schützen machte die Polizei keine Angaben.