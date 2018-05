Schüsse an High School in Texas - mehrere Verletzte

Houston In einer High School in Texas soll ein Schütze mehrere Menschen verletzt haben. Die Lage sei inzwischen "unter Kontrolle", teilte die Schulverwaltung des Bezirks Santa Fe mit.

Laut einem Augenzeugenbericht war ein bewaffneter Angreifer in die Santa Fe High School in einem Vorort von Houston marschiert und hatte das Feuer eröffnet. Ein Mädchen sei am Bein verletzt worden, Schüler seien in Panik aus dem Gebäude geflohen.