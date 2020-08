„Extrem ernster Vorfall“ : Zug in Schottland entgleist – mehrere Verletzte

Dieses von BBC Schottland zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Rauch, der aus einem entgleisten Zug in der Nähe von Stonehaven, Aberdeenshire, aufsteigt. Foto: dpa/BBC Scotland

Stonehaven In Schottland hat sich am Mittwochvormittag ein Zugunglück ereignet, bei dem nach ersten Erkenntnissen mehrere Menschen verletzt wurden. Demnach entgleiste der Zug in der Nähe der Stadt Stonehaven.

Im Nordosten von Schottland ist ein Zug entgleist. Über der Unglücksstelle etwa 160 Kilometer nordöstlich von Edinburgh entfernt stieg am Mittwoch viel dunkler Rauch auf; Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Auch Rettungshubschrauber waren vor Ort. Ersten Berichten zufolge gebe es vermutlich Schwerverletzte, sagte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon zu Abgeordneten. Bei Twitter sprach sie von einem „extrem ernsten Vorfall“, ihre Gedanken seien bei den Betroffenen. Ebenso äußerte sich der britische Premierminister Boris Johnson. Der britische Verkehrsminister Grant Shapps erklärte, er sei in Gedanken bei den Betroffenen und ihren Familien.

Der Lokalpolitiker Andrew Bowie erklärte, ein Krankenhaus im nahegelegenen Aberdeen habe einen gravierenden Zwischenfall gemeldet. Nach Angaben der britischen Verkehrspolizei wurden Einsatzkräfte um 9.43 Uhr zum Einsatz in der Nähe von Stonehaven gerufen. In der Nacht war es in der hügeligen Gegend zu Stürmen und Überschwemmungen gekommen. Es sei noch unklar, warum der Zug entgleist sei, aber die Region habe zuletzt fürchterliches Wetter erlebt, sagte Bowie.

Nach Angaben des Senders BBC waren etwa 30 Krankenwagen im Einsatz. Stonehaven liegt auf der Strecke für Passagierzüge, die Aberdeen mit den Städten Edinburgh und Glasgow verbindet.

(juw/dpa/ap)