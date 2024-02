Schottland Lebenslange Haft für Serienvergewaltiger wegen Mordes

Wegen Mordes an einer jungen Frau vor rund 19 Jahren sowie Dutzender Sexualstraftaten ist ein Mann in Schottland zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 51-Jährige müsse mindestens 36 Jahre im Gefängnis verbringen, bevor er entlassen werden könne, entschied ein Gericht in Glasgow am Mittwoch.