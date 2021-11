Abgabe seit 1948 fällig : Schottische Bibliothek erhält ausgeliehenes Buch nach über 70 Jahren zurück

Dunfermline/Schottland Ein Buch der Bibliothek im schottischen Dunfermline hat eine lange Ausleihe hinter sich. Der Abenteuer-Roman hätte ursprünglich im November 1948 zurückgegeben werden müssen.

Nach mehr als 70 Jahren Ausleihe hat ein Buch den Weg in seine ursprüngliche Heimatbibliothek gefunden. Eine Bücherei im schottischen Ort Dunfermline bekam den Abenteurer-Roman „Stately Timber“ des Autors Rupert Hughes vergangene Woche in einem Päckchen zugeschickt, wie die Nachrichtenagentur PA am Mittwoch meldete. Eigentlich hätte das Buch schon am 6. November 1948 zurückgegeben werden sollen. „Aus Spaß haben wir ausgerechnet, wie hoch die Mahngebühren wären und wir sind bei erstaunlichen 2847 Pfund gelandet“, sagte die Bibliotheks-Assistentin Donna Dewar. Das sind umgerechnet mehr als 3380 Euro. Die Bücherei hatte während der Pandemie alle ausstehenden Gebühren erlassen, um Menschen zu ermutigen, ihre überfälligen Bücher zurückzubringen.