Schnurren statt Ticken : Bombenentschärfer in den USA finden Kätzchen

Symbolbild. Foto: dpa/Uwe Anspach

New Miami In einer Kirche in Ohio wird ein verdächtiger Seesack entdeckt und das Bombenentschärfungskommando gerufen. Die Bombenentschärfer nahmen statt eines Tickens dann jedoch ein Schnurren aus der Tasche wahr.

In einer verdächtigen Tasche hat ein Bombenentschärfungskommando in den USA statt einem Sprengsatz sechs neugeborene Kätzchen gefunden. Die Experten seien gerufen worden, nachdem am Donnerstag in einer Kirche in New Miami in Ohio in der Stadt ein Seesack entdeckt worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Bombenentschärfer Schnurren statt Ticken hörten, durchleuchteten sie die Tasche und sahen darin die Kätzchen und deren Mutter.

The Butler County Bomb Unit was called to a suspicious package at a Church in New Miami. When Specialist Mike Grimes and... Posted by Butler County Sheriff's Office on Thursday, February 18, 2021

In einer Nachricht in der Tasche stand, dass die Kätzchen am Mittwoch geboren worden seien. „Der Name der Mutter ist Sprinkles.“

Das Sheriffs-Büro im Bezirk Butler County schrieb auf Facebook, Mutter und Jungen gehe es gut. Sie seien in Obhut eines Tierschutzbundes.

(lha/dpa)