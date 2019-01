Mehrere Verletzte: Lawine in der Schweiz rollt bis in Hotelrestaurant

Lawine in der Schweiz rollt bis in Hotelrestaurant

Hundwil In der Ostschweiz sind die Hotelgäste von den Schneemassen überrascht worden. Wie viele Verletzte es gibt, ist noch unklar. Plötzlich, so ein Gast, habe es einen Riesenlärm gegeben und der Schnee sei eingedrungen.

Eine etwa 300 Meter breite Lawine ist in ein Hotelrestaurant gekracht und hat drei Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei am Donnerst mitteilte, suchten Einsatzkräfte am Abend nach möglichen Vermissten. Dabei kamen neben technischem Gerät auch Lawinenhunde zum Einsatz. Ein Polizeisprecher sagte der Schweizer Zeitung „Blick“, dass keine Hotelgäste vermisst würden, aber möglicherweise Passanten verschüttet wurden. Die Verletzten werden der Polizei zufolge medizinisch und psychologisch betreut.