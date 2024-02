Yukigassen-Meisterschaft in Filzmoos Österreich sucht den Schneeballschlacht-Meister

Zurück nach Österreich: Kurz vor dem Saisonende lohnt es sich, in St. Johann in Tirol, die Skihose gegen eine Lederhose oder die Jacke gegen ein Dirndl auszutauschen. Am 23. und 24. März kostet der Tagesskipass für alle Trachtenträger 30 statt 58 Euro, so das Kitzbüheler Alpen Management.