Spaniens Kampf gegen Diskriminierung Schluss mit den Machos

Luis Rubiales trat erst nach mehreren Wochen zurück. ⇥Foto: dpa Foto: dpa/Manu Fernandez

Übergriff Jennifer Hermoso genoss gerade den vielleicht größten Moment ihrer Karriere, da platzte Luis Rubiales in die Feierlichkeiten. Bei der Siegerehrung nach dem WM-Titel in Sydney am 20. August 2023 packte der damalige spanische Verbandsboss plötzlich ihren Kopf und presste ihr einen Kuss auf die Lippen. Die Bilder der Szene gingen um die Welt – und sorgten für Entrüstung.

Streik Was folgte, waren Wochen voller unvorhersehbarer Wendungen. Hermoso fühlte sich als Opfer eines Übergriffs, Rubiales dagegen schimpfte auf seine Kritiker und trat erst nach einer wochenlangen Hängepartie zurück. Die Weltmeisterinnen waren zwischenzeitlich in den Streik getreten, der Fall beschäftigt selbst die Justiz. Inzwischen ist Rubiales für drei Jahre gesperrt.

Hilfe Hermoso, die nach eigenen Angaben noch immer psychologische Hilfe in Anspruch nimmt, hofft dagegen, dass aus dem Vorfall die richtigen Lehren gezogen werden. Sie wolle als eine Person in Erinnerung bleiben, „die Spanien an die Spitze gebracht hat, die aber vor allem versucht hat, die Mentalität zu ändern“, sagte sie jüngst. ⇥(sid)