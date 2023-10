Siebte Schließung in acht Tagen Schloss Versailles erneut wegen Bombendrohung evakuiert

Erneut ist das Schloss Versailles am Sonntag wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Nach Abschluss einer Sicherheitsüberprüfung öffnete das Schloss am Nachmittag wieder, wie die Touristenattraktion bei Paris mitteilte. Es handelte sich um die siebte Schließung des Schlosses innerhalb von acht Tagen wegen einer Drohung. Obwohl bereits ein Tatverdächtiger festgenommen wurde, halten die Drohungen an, die sich bisher in allen Fällen als falsch erwiesen.