Prozess gegen Ex-US-Präsident Schlappe für Trump in Verleumdungsprozess

Ex-US-Präsident Donald Trump hat in den juristischen Auseinandersetzungen mit der Schriftstellerin E. Jean Carroll erneut eine Schlappe einstecken müssen. Der Bundesrichter Lewis Kaplan entschied am Mittwoch, dass in dem derzeit laufenden zweiten Verfahren die Frage, ob Trump Carroll sexuell genötigt habe, nicht mehr geklärt werden muss. Dies sei in einem ersten Prozess bereits entschieden worden. Somit geht es in der zweiten Klage Carrolls gegen den früheren Präsidenten nur noch um Schadensersatz. Die Schriftstellerin fordert von Trump mindestens zehn Millionen Dollar.