„Völlig inakzeptabel“ Schlagen von Kindern – Kinderärzte fordern Verbot in England und Nordirland

Kinderärzte haben die britische Regierung aufgefordert, das Schlagen von Kindern in England und Nordirland zu verbieten. Dieser Schritt sei „längst überfällig“, erklärte das Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) am Mittwoch. In Wales und Schottland sind Schläge bereits verboten. Die Ministerin Laura Trott, die der konservativen Regierung von Premierminister Rishi Sunak angehört, erklärte aber, in England und Wales reichten bestehende Gesetze aus.