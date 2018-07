Schlägerei auf spanischer Urlaubsinsel: Niederländischer Tourist auf Mallorca zu Tode geprügelt

Ein niederländischer Tourist ist auf Mallorca verprügelt worden. Der Mann starb an den Folgen der Schlägerei. Foto: dpa

Palma de Mallorca Ein 34-jähriger Niederländer starb am Freitag an den Folgen einer Schlägerei auf Mallorca. Zuvor war er nach Polizeiangaben vermutlich von Jugendlichen brutal verprügelt worden.

Ein niederländischer Tourist ist auf Mallorca an den Folgen einer Schlägerei gestorben. Der 34 Jahre alte Mann erlag am Freitagmorgen im Krankenhaus kurz nach seiner Einlieferung seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Niederländer war nach Angaben der Polizei gegen fünf Uhr morgens in Son Ferriol in eine Schlägerei verwickelt. Der Bezirk liegt zwischen der Hauptstadt Palma und dem Flughafen. Der Tatort befindet sich an einer Tankstelle der Landstraße Camí de la Milana unweit der Drogensiedlung Son Banya.