Kritik von Tierschützern : Dieser Schimpanse bekommt nicht genug von Instagram

Düsseldorf Konzentriert schaut sich ein Schimpanse auf Instagram Bilder und Videos an, scrollt runter und tippt auf dem Bildschirm herum. Das Tiervideo findet Tausende Fans im Netz. Tierschützer sind nicht begeistert.

Von Christina Pulido Lopez

Ein Schimpanse scrollt sich durch das Profil eines Instagram-Nutzers, schaut sich offenbar Fotos und Videos an und wischt hin und her. Das Video verbreitet sich gerade in den sozialen Netzwerken. Wo es genau herkommt, ist nicht klar. Auf der Online-Plattform „reddit“ hat es viele tausende Reaktionen hervorgerufen. Auf Instagram gibt es unter dem Profil von Mike Holsten (@therealtarzann) die meisten Interaktionen: mehr als 1,5 Millionen Aufrufe und 8500 Kommentare. Der Affe scrollt sich auch just durch sein Profil. Das sieht man an den Bildern, die das Tier anklickt. Die meisten Zuschauer sind erstaunt und finden es „amazing“, also wunderbar.

Allerdings taucht das Video auf mehreren anderen Instagram-Accounts ebenfalls auf. Alle haben gemeinsam, dass sie im Zusammenhang mit dem Wildtierpark „The Institute for Greatly Endangered and Rare Species (T.I.G.E.R.S.)“ in Myrtle Beach in South Carolina stehen. Ob der Schimpanse tatsächlich aus diesem Tierpark stammt, war zunächst nicht herauszufinden.

Wenn man sich allerdings durch die Profile der Nutzer scrollt, auf die man zusammen mit dem Video stößt, sieht man auch noch andere Videos, in denen Schimpansen Dinge tun, die eigentlich nur Menschen machen. Einer geht im Bademantel, Sonnenbrille und Goldkette um den Hals auf zwei Beinen. In einem anderen Video zieht sich der Schimpanse eine Virtual-Reality-Bille auf und spielt ein Videospiel, zumindest hat es den Anschein.

Auf den Instagram-Profilen wird geschrieben, man setze sich für den Schutz wilder Tiere ein. Auch auf der Internetseite des Wildtierparks stehen Hinweise dazu. Der Gründer, Mahamayavi Bhagavan “Doc” Antle, hat zusätzlich eine Stiftung ins Leben gerufen, die Projekte unterstützt, welche sich dem Artenschutz widmen. Auch der Kommentar unter dem Video zielt eigentlich auf Tierschutz ab. Wie könne man die Menschen dazu inspirieren, Wildtiere und unser Ökosystem zu lieben, heißt es dort. Am Ende werden die Nutzer aufgefordert, einen tierlieben Menschen zu markieren, um ihn auf das Video aufmerksam zu machen.

Allerdings taucht der Wildtierpark auch auf einer Liste der Tierrechtsorganisation PETA auf. Dort heißt es, der Park erfülle nicht die Mindeststandards in der Tierpflege in den USA. Die Dokumentation geht bis in die 1980er Jahre zurück.

Das Jane-Goodall-Institut, das von der gleichnamigen britischen Verhaltensforscherin gegründet wurde und sich für den Erhalt und den Schutz von Schimpansen einsetzt, veröffentlichte ein Statement der Gründerin zu dem Video. Darin heißt es: „Ich bin sehr enttäuscht über die Darstellung eines jungen Schimpansen in dem Video, das derzeit über die sozialen Netzwerke geteilt wird.“ Eine solche Darstellung führe dazu, dass illegaler Tierhandel aufrechterhalten werde. Man könne die Tiere nicht domestizieren, Interaktionen dieser Art seien sehr gefährlich für Mensch und Tier. „Ich hoffe, jeder, der dieses Video sieht, teilt oder kommentiert es nicht.“ Sie hoffe, dass diejenigen, die Schimpansen in dieser Art und Weise halten, zu Einsicht kämen und aufhörten, die Tiere als Entertainment-Gegenstand einzusetzen.