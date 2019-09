Tauchausflug endet tödlich : Feuer auf Ausflugsboot fordert 25 Tote vor kalifornischer Küste

Los Angeles Nächtliche Tragödie vor der Küste von Kalifornien: Ein Ausflugsboot geht in Flammen auf. Insgesamt wurden 25 Leichen geborgen.

Ein Tauchabenteuer ist vor der kalifornischen Küste für Dutzende Bootsinsassen in ein tödliches Inferno gemündet. Bis zum Montagabend (Ortszeit) fanden Einsatzkräfte mindestens 25 Leichen nahe der Insel Santa Cruz, wie ein Sprecher der Küstenwache mitteilte. Viele Opfer schliefen unter Deck des Ausflugsschiff „Conception“, als es in Brand geriet. Fünf von sechs Crewmitgliedern konnten sich mit einem Sprung auf ein Schlauchboot retten. Für die meisten Ausflügler kam jede Hilfe zu spät.

Das Ausflugsschiff befand sich auf einem dreitägigen Tauchabenteuer zum Nationalpark der Channel Islands im Pazifik. Am letzten Tag der Expedition fing die „Conception“ aus bisher noch ungeklärter Ursache am frühen Morgen Feuer, als es in einer Bucht der Santa-Cruz-Insel ankerte. Das Schiff sank daraufhin.

Die fünf Besatzungsmitglieder, die sich auf ein Schlauchboot hatten retten können, paddelten zu einem Boot namens „The Grape Escape“, das in der Nähe vor Anker lag. Dessen Besitzer Bob und Shirley Hansen sagten der „New York Times“, dass sie gegen 3.30 Uhr durch Klopfgeräusche an der Außenwand aufgewacht seien. Dann hätten sie die verängstigten Crewmitglieder entdeckt. Dem Ehepaar sagten diese demnach, dass sie geflüchtet seien, als das Feuer außer Kontrolle geraten sei.

„Als wir aufsahen, stand das andere Boot total in Flammen, vom Bug bis zum Heck“, sagte Hansen der „Times“. „Ich konnte das Feuer durch Löcher an der Seite des Bootes schlagen sehen. Da waren immer wieder diese Explosionen. Darauf können Sie sich nicht vorbereiten. Es war schrecklich“, sagte Bob Hansen der Zeitung. Zwei Crewmitglieder hätten sich zwar in Richtung der „Conception“ zurückbewegt, um nach Überlebenden zu suchen. Doch hätten sie niemanden entdeckt. „Das Feuer war zu groß, da war absolut nichts, was wir tun konnten“, fügte er hinzu.