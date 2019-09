Gekenterter Frachter : Küstenwache sucht Vermisste nach Schiffsunfall vor Georgia

Atlanta Vor der Küste des US-Bundesstaates Georgia ist ein Frachter in Schieflage geraten und gekentert. Vier Seeleute werden vermisst.

Nach der Havarie eines Frachters vor der Südostküste der USA wollen sich Rettungskräfte Zugang in das Schiffsinnere verschaffen, in dem noch vier vermisste Seeleute vermutet werden. Bei den Vermissten handle es sich um vier südkoreanische Besatzungsmitglieder, teilte das Außenministerium in Seoul am Montag mit. Sie befänden sich wahrscheinlich noch im Maschinenraum des Autotransporters „Golden Ray“. Bilder von der Unfallstelle vor der Küste des Bundesstaats Georgia zeigten ein Feuer an Bord des Frachters.