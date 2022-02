Kuriosum in den Niederlanden : Schiff zu hoch - muss jetzt die Brücke abgebaut werden?

Rotterdam Eine historische Brücke in Rotterdam steht zwischen einer Werft und dem Meer. Damit das Schiff, das mutmaßlich Jeff Bezos gehört, wegfahren kann, muss die Brücke weg. Das Schiff passt nicht durch, obwohl die Brücke ziemlich hoch ist.

Soll die Brücke Platz machen, oder nicht? Darüber reden gerade viele Menschen, vor allem in der Stadt Rotterdam in den Niederlanden. Die Brücke ist ein Wahrzeichen der Stadt und mehr als 40 Meter hoch. Das Problem ist: In Rotterdam wird gerade ein Schiff gebaut, das noch höher ist. Viele vermuten: Es gehört dem Milliardär Jeff Bezos. Er ist der Gründer des Online-Händlers Amazon.

Damit das Schiff an der Brücke vorbeikommt und in See stechen kann, soll womöglich ein Teil der alten Brücke abgebaut werden. Das regt einige Leute ziemlich auf. Sie finden es wohl nicht in Ordnung, dass jemand über ein Bauwerk in der Stadt bestimmen kann, nur weil er reich ist.