Schießerei nahe Kopenhagen : Mehrere Menschen von Kugeln getroffen

Kopenhagen In Dänemark ist es am Abend zu einer Schießerei gekommen. Nördlich von Kopenhagen sind nach Angaben der dänischen Polizei mehrere Menschen von Kugeln getroffen worden.

Man sei mit einem Großaufgebot in der Gemeinde Rungsted vor Ort, erklärte die Polizei. Weitere Informationen gaben die Beamten zunächst nicht bekannt. Auf Bildern war zu sehen, dass mehrere Rettungs- und Polizeiwagen in einer Kurve einer Straße standen, die am Wasser entlangführt.