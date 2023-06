In Randbezirk von Stockholm Zwei Tote und zwei Verletzte bei Schießerei in Schweden

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Randbezirk von Stockholm sind ein Erwachsener und ein Jugendlicher getötet worden. Zwei weitere Menschen seien am Samstag vor einer U-Bahnstation verletzt worden, teilte die schwedische Polizei am Montag mit. Ein 15-Jähriger sei bereits kurz nach den Schüssen tot gewesen, ein 43-jähriger, nicht schwedischer Staatsbürger sei einige Zeit darauf gestorben. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden. Es handle sich wohl um eine Auseinandersetzung zwischen Verbrecherbanden.